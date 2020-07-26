Пенсии в Украине могут увеличиться вдвое, если в Минсоцполитики правильно реформируют пенсионную систему
Такие планы озвучила министр соцполитики Марина Лазебная в интервью «Фокус». По словам Лазебной, действующая пенсионная система несправедлива к пенсионерам, поэтому ее нужно менять.
Министр считает, что в Украине должна действовать смешанная пенсионная система. Это значит, что солидарный уровень останется, а к нему добавится накопительный. По словам министра, один солидарный уровень не может обеспечить достойные выплаты в старости. Солидарная система без реформы сможет гарантировать пенсию в размере 18% от зарплаты. Если же добавить к ней накопительный уровень, выплаты могут увеличиться вдвое, до 40% от официальной заработной платы.
Лазебная рассказала, что, согласно закону, накопительный уровень должен заработать в Украине уже с 2021 года. Однако по закону предлагается два года выделить на создание необходимых институтов. В министерстве считают, что не нужно терять два года – можно начать накапливать пенсии, используя уже имеющиеся институты.
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«Если позиция министерства найдет поддержку, то в 2021 году выделим полгода на подготовку, а с 1 июля 2021-го запустим второй уровень системы», - озвучили планы в ведомстве.
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