Украинцев предупредили о смене правил в оплате за коммуналку, поскольку через неделю вступит решение о запуске рынка газа

Об этом говорится в материале Finance.

Так, с первого августа будет запущен рынок газа для населения, в результате чего каждый потребитель сможет пользоваться услугами поставщиков, которые считает наиболее оптимальными для себя.

Его должны были запустить еще несколько лет назад, но решение постоянно переносили. Предполагается, что тариф на газ будет постоянно меняться, а зимой он резко подскочит. Причиной этого является то, что регулировать цены никто не будет. В случае, если цена будет явно завышена, украинец сможет пожаловаться в Антимонопольный комитет.

Уточняется, что регулировать цену газа «Нафтогаз» больше не будет, в результате чего цифры в платежках будут меняться в зависимости от ситуации на рынке.

До этого мы рассказывали, что в Украине взялись за должников по коммуналке с новой силой.

В Украине могут продать любое имущество должника. "С молотка" идут даже поношенные вещи - футболки, посуда в трещинах, джинсы с дырками от ключей в области карманов, а еще квартиры и машины.

Закон разрешает забрать все "лишнее" имущество. Есть небольшой "неприкосновенный список": одно койко-место на человека, пара обуви, один холодильник на семью. А все остальное – от дырявых штанов до мобильного телефона – можно у должника забрать и отправить на торги.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.