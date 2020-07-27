Украинцам планируют выплачивать компенсацию стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс

Об этом сообщили в пресс-службе Министерство социальной политики Украины.

"30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", – говорится в сообщении.

Поэтому в министерстве разработали проект правительственного решения, которое предусматривает выплату денежной компенсации. Сумма этой компенсации составит около 5 тысяч гривен.

Ранее мы писали, что украинцам в 2020 и 2021 повысят налог на недвижимость.

Так, уже в этом году за каждый лишний квадрат недвижимости предусмотрен налог в размере до 62,5 грн. В следующем году его повысят - до 70,8 грн за квадратный метр.

Важно отметить, что налог на недвижимость платится за минувший год и зависит от размера минимальной зарплаты. Его максимальная ставка - 1,5% минималки.

Стоит учитывать, что украинцы за квартиру до 60 и дом до 120 квадратов - не платят налог на недвижимость. Правда, местные власти могут самостоятельно повысить лимит: к примеру, облагать налогом квартира от 80 квадратов, вместо 60. Что касается ставки налога, местные власти могут ее только уменьшать.

Напомним, украинцев предупредили о потере жилья из-за коммуналки, что происходит.

Также Politeka писала, что Резкий скачок тарифов на коммуналку, появилось срочное заявление Минфина.