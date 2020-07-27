Часть украинцев могут оставить без выплат из-за огромного дефицита в Пенсионном фонде

В ПФУ планируют уменьшить количество тех украинцев, которые имеют право на досрочный выход на пенсию. Такое нововведение должно вступить в силу после запуска новой пенсионной реформы.

Об этом сообщили журналисты издания Finance.ua.

В первую очередь хотят сократить количество получателей льготных пенсий, которые выходят на пенсию досрочно. К тому же, многие украинцы не смогут больше получить пенсию за выслугу лет, ведь такую возможность получит лишь очень узкий круг лиц.

Чтобы покрыть эти расходы деньги берут из госбюджета, а так как средств катастрофически не хвататает и украинцев будут переводить на накопительную пенсионную систему, то на государство рассчитывать в этом вопросе особо нельзя.

Для того, чтобы сократить расходы, в Украине будет продолжать расти и пенсионный возраст для женщин, и пенсионный стаж. Напомним, что уже с 2021 года, чтобы выйти на пенсию, украинцам нужно будет накопить минимум 28 трудовых лет. И эта цифра с каждым годом будет увеличиваться, пока в 2028 году минимальный пенсионный стаж не составит 35 лет.

Также ранее сообщалось, что пенсии в Украине могут увеличиться вдвое, если в Минсоцполитики правильно реформируют пенсионную систему. Такие планы озвучила министр соцполитики Марина Лазебная.

По словам Лазебной, действующая пенсионная система несправедлива к пенсионерам, поэтому ее нужно менять.

Напомним, что украинцам начнут выплачивать пенсии по-новому, появилось решение: как получить деньги.

Как Politeka писала, что украинцев ждет новое повышение пенсий, когда и на сколько поднимут выплаты: "при 35 лет стажа...".

Также Politeka сообщала, что новая индексация пенсий в Украине, кому и на сколько увеличат выплаты: раскрыта формула.