О чем нужно знать украинцам

Украинцам собираются выплачивать новую компенсацию на детей

В частности, компенсацию должны получить по стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс.

Об этом сообщила пресс-служба Министерство социальной политики Украины.

"30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", – говорится в сообщении.

Из-за этого в министерстве разработали проект правительственного решения, предусматривающего выплату компенсации, которая составит около 5 тысяч гривен. Поэтому 5 тысяч гривен получат те, кто не получил бэби-бокс.

Проблемы с выдачей беби-боксов возникли еще в апреле. В управлении соцзащиты обещали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, вот только пока карантин был, заявления и документы не принимали, лишь консультировали онлайн, поэтому уже образовались очереди.

Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закорпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Куда печальнее ситуация в Донецкой области. Своего беби-бокса не дождались свыше 14 тысяч женщин и их младенцев, ведь там проект пока так и не стартовал – с 2018 года.

Напомним, чиновники оставят харьковских мам без бейби-боксов: чего ждать взамен.

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