Украинцам собираются выплачивать новую компенсацию на детей
В частности, компенсацию должны получить по стоимости "Пакетов малыша" на детей, которые родились в 2020 году, но не получили бэби-бокс.
Об этом сообщила пресс-служба Министерство социальной политики Украины.
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"30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет Украины принял решение отменить процедуру закупки единоразовой натуральной помощи "Пакет малыша", – говорится в сообщении.
Из-за этого в министерстве разработали проект правительственного решения, предусматривающего выплату компенсации, которая составит около 5 тысяч гривен. Поэтому 5 тысяч гривен получат те, кто не получил бэби-бокс.
Проблемы с выдачей беби-боксов возникли еще в апреле. В управлении соцзащиты обещали, что те, кто не получил "пакет малыша", смогут подать заявление на протяжении 60 дней после рождения ребенка, вот только пока карантин был, заявления и документы не принимали, лишь консультировали онлайн, поэтому уже образовались очереди.
Без обещанных беби-боксов остались в Запорожской, Тернопольской, Закорпатской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Куда печальнее ситуация в Донецкой области. Своего беби-бокса не дождались свыше 14 тысяч женщин и их младенцев, ведь там проект пока так и не стартовал – с 2018 года.
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Также Politeka писала, что размер выплат на детей резко изменится, украинцам раскрыли условия.