Компания закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам с февраля 2019 года
Как пишет Главком, компании «Глуско Украина» и «Анвитрейд» победители в тендере АО «Укрзализныця» по поставке 6000 тонн дизельного топлива по цене котировок топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) или в Средиземноморье (FOB Med Italy) плюс наценка $26-28 за тонну. Об этом сообщает специализированное издание enkorr со ссылкой на результаты тендера.
«Глуско Украина», которая впервые победила в рамочном тендере УЗ, предложила топливо по расчетной цене 19 800 грн/т, «Анвитрейд» — по 19 723 грн/т с НДС. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.
По расчетам enkorr, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получения разнарядки, у «Глуско Украина» составит 772 грн/т ($27,8/т), у «Анвитрейд» — 708 грн/т ($25,5/т).
Издание отмечает, что это «грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.
Компании «Глуско Украина» и «Анвитрейд», по данным издания enkorr, являются одними из крупнейших импортеров дизельного топлива из Российской Федерации.
«Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На аукционах определяется фиксированный уровень торговой наценки поставщика, который затем автоматически добавляется к ценам в Европе на дату отгрузки.
На предыдущем тендере УЗ, в первой половине июля, наценка к стоимости ДТ в Роттердаме составила $22-25/т.
Напомним формульный подход с использованием цен в европейских хабах используется для расчета стоимости газа для населения с февраля 2020 — т. н. формула «Амстердам плюс». Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный В. Зеленским) этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.
С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» будет по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину
Также в 2016-2020 гг. действовала формула Роттердам + для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.
Как пишет Главком, компании «Глуско Украина» и «Анвитрейд» победители в тендере АО «Укрзализныця» по поставке 6000 тонн дизельного топлива по цене котировок топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) или в Средиземноморье (FOB Med Italy) плюс наценка $26-28 за тонну. Об этом сообщает специализированное издание enkorr со ссылкой на результаты тендера.
«Глуско Украина», которая впервые победила в рамочном тендере УЗ, предложила топливо по расчетной цене 19 800 грн/т, «Анвитрейд» — по 19 723 грн/т с НДС. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона.
По расчетам enkorr, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получения разнарядки, у «Глуско Украина» составит 772 грн/т ($27,8/т), у «Анвитрейд» — 708 грн/т ($25,5/т).
Издание отмечает, что это «грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.
Компании «Глуско Украина» и «Анвитрейд», по данным издания enkorr, являются одними из крупнейших импортеров дизельного топлива из Российской Федерации.
«Укрзализныця» с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На аукционах определяется фиксированный уровень торговой наценки поставщика, который затем автоматически добавляется к ценам в Европе на дату отгрузки.
На предыдущем тендере УЗ, в первой половине июля, наценка к стоимости ДТ в Роттердаме составила $22-25/т.
Напомним формульный подход с использованием цен в европейских хабах используется для расчета стоимости газа для населения с февраля 2020 — т. н. формула «Амстердам плюс». Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный В. Зеленским) этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.
С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» будет по решению правительства в качестве поставщика «последней надежды» продавать населению газ по цене хаб в Германии плюс стоимость доставки в Украину
Также в 2016-2020 гг. действовала формула Роттердам + для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.