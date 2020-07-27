Договор на поставку угля между ПАО «Центрэнерго» и «ДТЭК Энерго» по цене импортного паритета (Роттердам+) стал первым контрактом в истории этой государственной компании, основанным на прозрачном рыночном ценообразовании.

Об этом в колонке «Кому выгоден Роттердам плюс?» для издания «Новое Время» сообщил генеральный директор компании D.Trading Виталий Бутенко.

«Контракт на поставку угля между «Центрэнерго» и ДТЭК — это первый контракт в истории «Центрэнерго», который заключён на базе прозрачного рыночного ценообразования. В этом новое руководство госкомпании действительно сделало прорыв. Открыто. Честно. Без коррупции», - подчеркнул Виталий Бутенко.

По этому контракту государственная компания «Центрэнерго» получила возможно покупать уголь на 20% ниже регуляторной цены и на 10% дешевле, нежели стоимость газ, на котором до недавнего времени работали ТЭС этой компании.

«С точки зрения отрасли и государства тоже выгоды очевидны: экономия для госпредприятия усилилась сохранением рабочих мест на Добропольеугле, ростом ВВП и увеличением налоговых поступлений», - отметил Бутенко.

В то же время при всех преимуществах этого контрактах, руководство «Центрэнерго» решила в медийном пространстве откреститься от формулы, прописанной в контракте.

«Это несмотря на все очевидные выгоды и пользы для отрасли и Украины, которые в данном случае не подлежат никакому сомнению и признаются всеми сторонами. Может потому, что они не вписываются в концепцию «зрады», насаждаемую блоггерами, а теперь уже политиками», - добавил гендиректор D.Trading.

Все полемика в СМИ относительно Роттердам+, по его мнению, не имеет никакого отношения к хозяйственной или коммерческой тематике.

«Роттердам+ звучит «сомнительно» только потому, что таким его сделали миллионы долларов, вложенные в медийную войну одних политиков с другими. Но от руководителей бизнесов ждут правильных и прозрачных рыночных решений, взаимовыгодных, а не политических лозунгов», - подытожил Виталий Бутенко.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам +».

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписан президентом В. Зеленский) аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. «Амстердам +». Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.