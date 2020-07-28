Введение спецпошлины на импорт дизтоплива, которого добивается близкая к олигарху Игорю Коломойскому «Укртатнафта», приведет к росту цен на заправках. Об этом идет речь в материале РБК-Украина «Монопольная пошлина: кто пострадает от роста цен на дизельное топливо».

РБК-Украина напомнило, что "Укртатнафта", входящая в орбиту интересов бизнесмена Игоря Коломойского, в очередной раз пытается добиться повышения пошлины на импорт нефтепродуктов. На этот раз она просит Минэнерго с 1 августа ввести спецпошлину на импорт дизтоплива из России в размере 8,46%.

По оценкам издания, наибольшие потери от введения спецпошлины и роста цен на дизтопливо понесут аграрный и горно-металлургический секторы, а также железная дорога, которые в общей сложности потребляют свыше 40% дизельного топлива в стране без учета розничных продаж через АЗС.

Кроме того, от введения спецпошлины пострадают розничные потребители, поскольку цены на дизельное топливо на заправках вырастут на 1,3 грн за литр.

«Еще один сегмент, который ощутит рост цен – розничные продажи ДТ на автозаправочных станциях. По данным Госстата, в 2019 годы объем реализации "дизеля" в рознице составил 1,04 млн тонн. Розничные цены на ДТ после введения пошлины могут повыситься на 1,3 гривен/литр», - сообщает РБК-Украина.

Напомним, ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.