Украинцам грозят новые штрафы до 51 тысячи гривен

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №3931, котрым предлагается наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности.

Как говорится на сайте украинского парламента, с такой инициативой выступил Кабмин.

Кабмин

Новым проектом закона предлагается дополнить новой статьей Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

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За препятствование предлагается ввести штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное совершение правонарушения в течение года - от двух тысяч до трех тысяч таких минимумов (34-51 тысяча гривен).

Также законопроектом предусмотрены дополнительные полномочия для полицейских и должностных лиц органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности. Так, в случает принятия проекта закона, они смогут составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

штраф, пдд, полиция

Авторы законопроекта обращают внимание обращает внимание, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции хотят разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности.

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