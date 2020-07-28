Украинцам грозят новые штрафы до 51 тысячи гривен

В Верховной раде зарегистрирован законопроект №3931, котрым предлагается наказывать за препятствие проверкам пожарной безопасности.

Как говорится на сайте украинского парламента, с такой инициативой выступил Кабмин.

Новым проектом закона предлагается дополнить новой статьей Кодекс об административных правонарушениях "Создание препятствий для деятельности уполномоченных должностных лиц центрального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор (контроль) в сфере техногенной и пожарной безопасности, в том числе связанной с проведением проверок".

За препятствование предлагается ввести штраф в размере от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а за повторное совершение правонарушения в течение года - от двух тысяч до трех тысяч таких минимумов (34-51 тысяча гривен).

Также законопроектом предусмотрены дополнительные полномочия для полицейских и должностных лиц органа госнадзора (контроля) в сфере техногенной и пожарной безопасности. Так, в случает принятия проекта закона, они смогут составлять протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 18514 Кодекса.

Авторы законопроекта обращают внимание обращает внимание, что правонарушители могут не давать оформить протокол. В связи с этим сотрудникам полиции хотят разрешить проводить административное задержание до установления личности правонарушителя, если последний препятствует проверке пожбезопасности.

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