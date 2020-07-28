Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус в очередной раз заявил о нецелесообразности запрещать импорт электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси на законодательном уровне, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«На уровне закона ограничивать импорт электроэнергии не очень правильно... Например, зимой может случиться, что у нас в ремонт выпадет какой-то блок, а на улице мороз «минус» 30 и держится несколько недель. И может быть так, что нам теоретически понадобится импорт, чтобы исправить ситуацию», – заявил Герус на пресс-конференции в Киеве 27 июля, комментируя инициативу Министерства энергетики о запрете импорта э/э из РФ и Беларуси (законопроект № 3657).
Анализируя последствия принятия закона о запрете импорта, глава профильного комитета предположил ответную реакцию РФ и Беларуси и как результат – ограничение экспорта украинской электроэнергии.
Он также раскритиковал подход Министерства энергетики о защите внутреннего производителя электроэнергии. По его утверждению, запрет на импорт из России и Беларуси «создает проблемы на ровном месте».
Напомним, осенью 2019 года после четырехлетнего перерыва Украина начала импортировать электроэнергию из РФ. Это стало возможным вследствие поправки Андрея Геруса.
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С октября 2019 г. по март 2020 г. Украина импортировала электроэнергии из России на сумму 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания «Юнайтед Энерджи», близкий к олигарху Игорю Коломойскому.
4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.
В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.
Минэнерго разработало законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Беларуси до конца 2021 г.