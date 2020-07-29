«Укрзализныце» как перевозчику нужны локомотивы, обновление вагонного парка не является приоритетом

Об этом заявил и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик в интервью «Новому времени».

«Сейчас есть большой парк грузовых вагонов в собственности «Укрзализныци» и много частных вагонов, которые сейчас не востребованы. Поэтому инвестирование в приобретение новых вагонов не является приоритетом», - сказал Юрик.

По его словам, компания намерена инвестировать в первую очередь в закупку локомотивов, что позволит нарастить объемы перевозок.

«Мы идем в рынок. Внутри компании есть решение, что нам нужны локомотивы. Потому что они будут обеспечивать перевозки, позволят иметь статус перевозчика. Когда мы будем структурировать договора закупки локомотивов, мы разделим это на этапность. И будем смотреть на конъюнктуру: как движется новый рынок уже, как будет вести себя экономика Украины с точки зрения запроса на наши транспортные услуги — будь то экспорт или это внутреннее сообщение, или транзит», - объяснил Юрик.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы «Укрзализныци» вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

Напомним, и.о. председателя правления госкомпании Иван Юрик на встрече с главой исполкома Нацсовета реформ Саакашвили заявил, что "Укрзализныця" нуждается в 50 млрд государственной поддержки ежегодно.