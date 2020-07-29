Достатнє фінансування електромереж змогло б зменшити наслідки аварії на комунальный ТЕЦ-5 та уникнути знеструмлення 3 районів столиці. Забезпечити таке фінансування може тільки впровадження стимулюючого тарифу для операторів системи розподілу за європейською моделлю

Таку думку озвучив Олександр Візір, голова ГС «Розумні електромережі України» на сторінці Фейсбук, коментуючи відео про втечу людей із знеструмленого внаслідок аварії на теплоцентралі метро.

«Мене вразили кадри сотень людей, що в темряві йдуть у знеструмленому тунелі метро, підсвічуючи під ноги телефоном. Це щастя, що не дійшло до паніки і жертв», - пише експерт.

Енергоексперт стверджує, що аварія на ТЕЦ-5, що знаходиться у комунальній власності КП «Київтеплоенерго» виникла через фізично застарілий масляний вимикач напругою 110 кВ, 1982 року виробництва.

Через те, що ТЕЦ-5 також вузлом, що живить підстанції оператора системи розподілу ДТЕК Київські електромережі та кілька районів міста, близько 7500 будинків та установ лишились без електропостачання, в тому числі станції Метрополітену.

На думку Візіра, підстрахувати теплоцентраль в такій аварійній ситуації зміг би оператор системи розподілу м. Києва, який володіє підстанціями і резервними лініями. ДТЕК Київські електромережі спроектував лінію 110 кВ між ПС «Новокиївська» та «Московська». Дана лінія дозволила б автоматично перемкнути на інше джерело живлення споживачів.

Експерт стверджує, що в інвестпрограмі 2018-2019 років була реалізована 1-а черга. Однак завершити роботу ОСР не може через недостаток фінансування. На реалізацію 2-ої черги необхідно ще 405 млн грн, які не можливо отримати за теперішнього тарифоутворення «Cost+».

«Проте вартість проекту фактично дорівнює вартості всієї інвестпрограми компанії на рік (тобто або одна підстанція, або всі інші капітальні інвестиції), що затверджується Регулятором за застарілою методикою «Cost+». В ній ОСР не може реалізовувати такі масштабні проекти, що конче потрібні місту», - підкреслив голова спілки операторів систем розподілу.

На думку Олександра Візіра, якби в країні було запроваджено стимулююче тарифоутворення за європейським підходом (єдина база активів, ставка доходності на рівні WACC - як у більшості країн ЄС) – то інвестиції у мережі столиці щороку становили близько 1 млрд. грн.

«А значить проект сучасної лінії та підстанції, що забезпечила б місто надійним електропостачання з’явився за пару років. А разом з тим компанія реалізовувала б менші за обсягом, але не менш важливі для міста проекти - будівництво 20-30 кабельних ліній та десятка розподільчих пунктів на рік», - відзначає Візір.

Нагадаємо, раніше Експертна Рада при Міністерстві енергетики зазначила, що запровадження європейської моделі RAB-регулювання покращить якість електропостачання.