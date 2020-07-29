Дополнительные расходы в 11 млрд грн из-за подорожания дизтоплива вследствие повышения пошлин на импорт нефтепродуктов неподъемны для экономики Украины. Как пишет Главком, об этом сообщает интернет-издание «Хвиля» в материале «Охота на Качку: Коломойский пошел войной на правительство».

Издание отмечает, что Украина критично импортозависима в плане дизтоплива и это главный потребляемый у нас нефтепродукт. В такой ситуации отказ Межведомственной комиссии по международной торговле при Минэкономразвития во главе с Тарасом Качкой повысить пошлины на импортируемые нефтепродукты, которых требовали компании из обриты интересов бизнесмена Игоря Коломойского, был вполне обоснованным.

«Экономика Украины просто не выдержит дополнительных расходов в 11 млрд. грн. в год из-за подорожания ДТ, если введут спецпошлину на его импорт. Потери «Укрзализныця» составят 353 млн. грн. и будут, разумеется, компенсированы удорожанием билетов и грузовых перевозок. Потери ГМК составят 600 млн. грн. Дополнительные расходы вооруженных сил Украины из госбюджета составят 82 млн. грн. Наиболее серьезно пострадает сельское хозяйство, которое потребляет в год 1,5 млн. тонн ДТ», - сообщает «Хвиля».

В частности, по оценкам экспертов, если пошлину повысят, да еще в период уборочной кампании, дополнительные расходы АПК составят около 1,7 млрд. грн. Что станет смертельным ударом по конкурентоспособности аграриев на мировых рынках, ведь эта отрасль обеспечивает 40% украинского экспорта.

Напомним, ранее "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Укргаздобыча" обращались с совместным заявлением в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Накануне принятия решения Александр Дубинский, близкий к олигарху Игорю Коломойскому, назвал Качку «шпионом», «лоббистом российских производителей». Несмотря на давление, Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.

После этого «Укртатнафта» обратилась к и.о. министра энергетики Ольге Буславець с предложением ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа 2020 на уровне 8,46%.