Следствием введения дополнительных пошлин и квот на импорт нефтепродуктов из России станут "турбулентность" на рынке и резкий рост цен. Как сообщает Обозреватель, об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

Так эксперт прокомментировал информацию о том, что компания "Укртатнафта" в очередной раз обратилась к Министерству энергетики с просьбой инициировать ограничение импорта дизельного топлива и сжиженного газа из России. Компания требует уже с 1 августа 2020 года ввести специальную пошлину на уровне 8,46%. По подсчетам экспертов, это приведет к повышению оптовых цен на дизельное топливо на 1100 грн/т. Для конечных потребителей стоимость дизтоплива на АЗС вырастет примерно на 1 грн/л. Больше всего от ограничения импорта пострадает аграрный сектор, который потребляет более 20% всего дизельного топлива в стране. Убытки сельхозпроизводителей могут составить 1,5 млрд грн в год. Общие убытки экономики, по оценкам "Нефтегазовой ассоциации Украины", составят 11 млрд грн в год.

"Нужно помогать отечественным производителям - это налоги, это рабочие места и все такое, но надо заботиться и о безопасности поставок. Во-вторых, надо заботиться еще о потребителях. Однозначно можно сказать, что такое пошлины - это ограничение конкуренции. Ограничение конкуренции всегда ведет к повышению цены. Кроме того, когда мы говорим о таком мощном канале поставки дизельного топлива, как российский, мы понимаем, что это тоже несет в себе риски сбоев поставок в периоды пиковых нагрузок, например, который нас ожидает в ближайшее время в сентябре-октябре, когда идет кампания по сбору урожая. В прошлом году очень тяжело ее проходили именно из-за того, что была введена пошлина на трубопроводные поставки дизельного топлива из России, и это просто очень сильно ударило по рынку. И там еле-еле наскребли необходимые объемы, но цена возросла очень существенно именно в разгар полевых работ", – подчеркнул Сергей Куюн.

Эксперт объяснил, какими могут быть последствия введения дополнительных пошлин на импорт нефтепродуктов из России.

"Во-первых, это рост цен. Почему так будет происходить? Потому что все конкуренты, все поставщики, а их сегодня где-то 5 основных источников, смотрят друг на друга. И когда мощный игрок, самое мощное направление будет обложено дополнительным налогом, то остальные обязательно воспользуются этим и тоже повысят цены. Мы наблюдали это в прошлом году… Пошлины вводятся для того, чтобы дать возможность отечественному производителю продавать дороже, но с ним будут продавать дороже и все остальные, а заплатит за это конечный потребитель", – констатировал Сергей Куюн.

Эксперт добавил, что в случае введения квот на импорт нефтепродуктов Украина не сможет оперативно заместить эти объемы из других источников, поэтому как минимум в течение месяца будет "турбулентность", а также резко вырастут цены, особенно на первом этапе, когда рынок будет перестраиваться на новые рельсы.

Сергей Куюн отметил, что поставки из России, если речь идет об экономике и интересах потребителей, – это преимущество для Украины.