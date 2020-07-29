Присутствие экс-депутата и журналиста в прошлом Сергея Лещенко в должности члена наблюдательного совета "Укрзализныци" вызывает много вопросов относительно обоснованности его назначения.

Как сообщает Обозреватель, об этом говорится в статье издания "Экономическая правда" – "Дойные коровы" для олигархов и популистов: изменения в государственных компаниях под угрозой".

"Деятельность некоторых членов наблюдательных советов может неоднозначно оцениваться в производственных кругах. Так, появилось много вопросов к обоснованности назначения Сергея Лещенко в наблюдательный совет "Укрзализныци"", – отмечает журналист.

При этом сообщается, что более эффективными членами наблюдательных советов в Украине являются иностранные специалисты, а не украинские, которые лоббируют интересы отдельных олигархов.

"Иногда ими являются иностранцы, ведь специалистов нужного уровня в Украине найти сложно, а с отсутствием конфликта интересов – еще сложнее", – отмечает издание.

Напомним, в января 2020 года Сергей Лещенко возглавил Комитет по вопросам комплаенса и антикоррупции в "Укрзализныце", но компания не перестает фигурировать во множестве коррупционных скандалов относительно непрозрачных закупок, некачественных ремонтов вагонов, локомотивов и намерения постоянно повышать тарифы на грузовые и пассажирские перевозки.

Ранее издание "Залізниця без корупції" сообщало, что в начале июня после возобновления Россией 34% пошлин на украинские железнодорожные колеса может ограничить сбыт компании "Интерпайп" Виктора Пинчука, "Укрзализныця" объявила аномально большие тендеры на колеса.

Филиал "Центр обеспечения производства" УЗ объявила 2 тендера: 1,9 млрд грн на поставку цельнокатаных колес и 505 млн грн на поставку черновых бандажей.

Отмечалось, что потребность в колесах в таком объеме уместна, если УЗ планирует производить по 3-4 тысячи новых вагонов в год и восстановить объемы ремонта, что в условиях финансового кризиса выглядит нереалистично. При этом за последние 2 года "Интерпайп" поднял цену на цельнокатаные колеса для УЗ на 100% – с 16 тыс. грн. до 30 тыс. грн. без НДС за штуку.

В середине июня СБУ заявила, что "Укрзализныця" закупила некачественные запчасти более чем на 100 млн грн. Операцию организовали представители коммерческих структур с участием должностных лиц УЗ.

Позже и.о. председателя правления госкомпании Иван Юрик заявил, что "Укрзализныце" нужно 50 млрд грн государственных дотаций ежегодно для стабильной работы.