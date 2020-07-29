У держави не може виникати сумнівів щодо правомірності формули «Роттердам+» після того, як уряд і президент Володимир Зеленський підвередили застосування формули «Амстердам+» для розрахунку вартості газу для населення.



Про це повідомив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.



«Після того, як і президент Зеленський, і уряд фактично погодили і підтвердили правомірність і вигідність формули «Амстердам+» на газ, розрахунок вартості газу, то я думаю, що не має вже виникати взагалі сумнівів жодних щодо правомірності формули «Роттердам+», – наголосив Корольчук.



На думку експерта, формульний підхід до визначення вартості вугілля за принципом імпортного паритету ще в 2016 році стала об’єктом безпідставної критики з боку політиків та підконтрольних олігархам ЗМІ.



«А по факту насправді виявилося, що це абсолютно ринкова формула, яка функціонує згідно того ринку, на якому вона працює, тобто, ринку продажу вугілля», – відзначив експерт.



За його словами, ринкова обґрунтованість формули «Роттердам+» була також підтверджена на початку липня, коли держкомпанія «Центренерго» за підтримки Офісу Президента та Міненерго заключила договорі на купівлю вугілля за принципом імпортного паритету.



«Доволі показово, до речі, те, що в цьому році також та ж формула «Роттердам+» повернулася фактично на ринок вугілля України, і компанія «Центренерго» державна почала закуповувати згідно договору в компанії «Добропіллявугілля» сам товар, вугілля по формулі «Роттердам+». Тобто, це найвигідніша ціна», – додав експерт.



Формула «Роттердам плюс» діяла для розрахунку вартості вугілля з метою встановлення прогнозу вартості електроенергії виключно для промислових споживачів у 2016–2019 роках. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу скасували 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.



10 липня за дорученням Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою "Роттердам плюс".



Ціну газу для населення з лютого 2020 року встановлюють за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаля затвердив у меморандумі із МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачає включення вартості доправлення газу з Нідерландів – біржа TTF.