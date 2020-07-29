Компания «ДТЭК Сети» в течение трех месяцев использовала дроны для обследования линий электропередач. По данным компании, новая технология почти в 2 раза эффективнее традиционных пеших обходов ремонтными бригадами и визуального осмотра линий для выявления повреждений.

Как сообщили в ДТЭК Сети, полномасштабное применение дронов в ежедневной работе операторов системы распределения (ОСР) может уменьшить время отключений электроэнергии клиентам на 10-15% ежегодно, а также в корне изменить принципы обслуживания сетей.



«ДТЭК - лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Использование в работе дронов и построение искусственных нейронных сетей - позволяет нам предсказать возможное место аварии и проводить превентивные ремонты, усиливая сети. Это позволит работать на опережение, а не ликвидировать последствия аварии. Как результат - качественно лучшие услуги для наших клиентов», - отметил Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.



Согласно расчетам компании, с помощью новейших технологий операторы системы распределения снизят аварийность и продолжительность отключений электроэнергии (показатель SAIDI) к 2025 году на 10-15%.



В компании подчеркнули, что полномасштабное внедрение инновационной технологии не приведет к сокращению сотрудников. Однако возрастет спрос на специалистов, которые будут работать с дронами и базами данных, заниматься управлением и обслуживанием новой цифровой системы.



Напомним, использование дронов и специализированного софта обработки данных для диагностики электросетей – это проект в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК. По данным Дмитрия Осыки, руководителя программы MODUS, следующие шаги – протестировать мультиспектральную съемку как альтернативу лидарному сканированию, что может удешевить сбор информации.



В ДТЭК Сети отметили, что для эффективного использования технологии операторами системы распределения, которые обслуживают около 1,5 миллиона клиентов, как то ДТЭК Днепровские электросети или Киевоблэнерго, на одну компанию нужно 6-10 дронов и сопутствующее программное обеспечение. Средняя стоимость внедрения такого комплекса примерно от 10 до 12 млн гривен.



Напомним, технология обследования сетей дронами активно используется современными европейскими энергокомпаниями, например, ENEL (Италия), E-ON (Германия), CEZ Group (Чехия) и др. Для Украины дроны также могут стать повседневным явлением в работе ОСР. Впрочем, энергетики считают, что для существенных инвестиций в развитие инноваций необходимо введение стимулирующего тарифообразования.