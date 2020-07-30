Сооснователь Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный заявил о причастности главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрея Геруса к манипуляциям на балансирующем рынке электроэнергии или так называемым схемам «торговли воздухом»

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, комментируя выдвинутые накануне Антимонопольным комитетом обвинения в адрес Национальной комиссии, которая осуществляет госрегулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), передает Главком.

«Самый лживый персонаж украинской энергетики Андрей Герус оправдывал два месяца назад на заседании СНБО своих подельников из НКРЭКУ в их стремлении помогать грабить государственные компании НАЭК «Энергоатом», ПАО «Центрэнерго» и ГП «Гарантированный Покупатель». Рассказывал про то, что это нормальная схема платы за балансирование», - утверждает Тынный.

По его словам, эта схема позволяла зарабатывать $1,3 млн в день.

«Негодование профессионалов тогда на заседании СНБО и последующие журналистские запросы всполошили креативных аферистов, и они понизили более чем вдвое фиктивные штрафы за небаланс с 45% до 20%. А ФГИ чуток (но это не точно) отодвинул от корыта «Центрэнерго» старших партнеров Геруса», - заявил Тынный.

По его утверждению, схема продолжает действовать и сейчас, хотя ее масштаб после общественного резонанса уменьшен.

«Разумеется, все они воруют и сейчас. Будем надеяться, что аудиозаписи заседаний НКРЭКУ и СНБО не будут уничтожены. Будем надеяться, что рано или поздно в ГБР и НАБУ заинтересуются этой и другими аферами в традиционной энергетике Украины. А то тема Роттердам+ как-то исчерпала себя Пора обсудить тему «Минус Энергоатома», - подытожил Тынный.

Напомним, 29 июля АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездеятельности НРКЭКУ на рынке электроэнергии. Комитет обвинил Регулятор в утверждении несовершенных правил рынка, допускающих подобные манипуляции.

Ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» выпустили расследование о так называемой схеме «торговли воздухом». Они утверждали, что схема позволяла находящейся под контролем группы «Приват» компании «Центрэнерго» разабатывать миллиарды за счет манипуляция на балансирующем рынке, нанося тем самым убытки госпредприятиям «Энергоатом» и «Гарантированный покупатель».

Согласно расследованию, возможность продавать «воздух» и зарабатывать на этом создала регулятор – НКРЭКУ.

Впервые схема «торговли воздухом» была описана в феврале 2020 г. в издании «Бизнес-Цензор». Тогда депутат Алексей Кучеренко заявил, что схема стала возможной благодаря пролоббированными Андреем Герусом изменений в правила рынка электроэнергии.