В Украине нет оснований для введения дополнительных пошлин или квот на импорт нефтепродуктов, это дискриминационный механизм.

Об этом, как передает Obozrevatel, заявила президент Нефтегазовой ассоциации Украины Неля Привалова в эфире телеканала ZIK, комментируя обращение компании "Укртатнафта" к Министерству энергетики с просьбой ввести специальные пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России с 1 августа 2020 года на уровне 8,46%.

"Анализ возможного введения пошлин или квот нефтепродуктов, которые импортируются на территорию Украины, свидетельствуют, что это является абсолютно дискриминационным и искусственным механизмом, который не применяется ни в одной стране Европейского Союза. Наоборот, страны ЕС с дефицитными объемами нефтепродуктов по аналогии с Украиной открывают свои рынки, они ищут по лучшим ценам, с лучшими условиями для своих потребителей нефтепродукты и их закупают и импортируют на свои территории", – сказала Привалова.

Она также отметила, что подобные искусственные ограничения противоречат положениям ВТО и Соглашения об ассоциации, поскольку не предусматривают введение для импорта товаров любых искусственных ограничений, если для этого отсутствуют объективные основания.

"Наш случай как раз является таким, что у нас объективных оснований для введения пошлин или квот нет", – подчеркнула Привалова.

Президент Нефтегазовой ассоциации отметила, что в Украину импортируют нефтепродукты из разных стран, благодаря чему страна обеспечена ими по лучшим ценам и на рынке есть конкуренция. А введение пошлин может привести к монополизации рынка.

Ранее Неля Привалова заявляла, что введение спецпошлины на нефтепродукты приведет к повышению цен на топливо, в результате чего пострадают, прежде всего, аграрии, металлурги, перевозчики, а общие потери экономики составят около 11 млрд грн.

Напомним, в начале июля "Укртатнафта" обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая попытка "Укртатнафта" добиться введений пошлин с начала этого года.

Еще в январе 2020 г., "Укртатнафта" обращалась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия не нашла оснований для антисубсидиционного расследования и отказалась вводить пошлину.