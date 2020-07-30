Антимонопольный комитет подтвердил причастность НКРЭКУ к организации спекулятивных схем на рынке электроэнергии, что привело к масштабному кризису в угольной отрасли.

Об этом написал народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, передает Obozrevatel.

"АМКУ подтвердил первые выводы нашей рабочей группы. Еще в феврале НКРЭКУ с участием Андрея Геруса внесла изменения в правила энергорынка. Тогда трейдеры и некоторые производители, попавшие под влияние ферросплавных активистов, начали торговлю несуществующими объемами электроэнергии, чтобы потом по дешевке забирать их у "Энергоатома" на балансирующем рынке. Это приводило к тому, что ТЭС никак не создавали электроэнергию, а уголь скапливался на складах. В сочетании с импортом из России – это стало причиной масштабной кризиса в углепроме", – написал Волынец.

Депутат отметил, что, по информации его коллег по фракции, к организации схем с "торговли воздухом" на энергорынке были причастны член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко (как куратор рынка в НКРЭКУ) и председатель энергетического комитета парламента Андрей Герус (как куратор энергетики в стране). Сейчас же Антимонопольный комитет подтвердил причастность к этим действиям отраслевого регулятора.

"Антимонопольный комитет прямо указывает, что НКРЭКУ мало того что создало эту схему, игнорируя рекомендации АМКУ, еще и способствовало их развертыванию", – отметил Волынец.

Ранее соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный обвинил Геруса в сознательном покрытии схем "торговли воздухом" на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, 29 июля АМКУ установил признаки нарушения закона о защите экономической конкуренции в бездействии НКРЭКУ на оптовом рынке электрической энергии. Комитет также обвинил Регулятор в утверждении несовершенных правил рынка, которые допускают подобные манипуляции.

За неделю до этого журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" выпустили расследование о так называемой схеме "торговли воздухом". Они утверждали, что схема позволяла находится под контролем группы "Приват" компании "Центрэнерго" зарабатывать миллиарды за счет манипуляции на балансирующем рынке, нанося тем самым ущерб госпредприятиям "Энергоатом" и "Гарантированный покупатель".

Согласно расследованию, возможность продавать "воздух" и зарабатывать на этом создал регулятор – НКРЭКУ.

Впервые схема "торговли воздухом" была описана в феврале 2020 года в издании "Бизнес-Цензор". Тогда депутат Алексей Кучеренко заявил, что схема стала возможной благодаря изменениям в правила рынка электроэнергии, которые пролоббировал Андрей Герус.