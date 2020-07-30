Затягивание Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства отмены квот на импорт серной кислоты является антипротекционистской деятельностью правительства по отношению к своим промышленным предприятиям

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера, пишет Обозреватель.

"Введение квот в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, и падение заказов, такая антипротекционистская деятельность правительства и вообще внутри страны – это абсолютно не нормально для других стран. То есть другие страны защищают своего товаропроизводителя. Здесь складывается впечатление, что хотят заработать на том, что делают неконкурентоспособной продукцию нашего отечественного производителя", – отметил нардеп.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет – купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей критически важным для них сырьем, а также создания условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введения квот были выстроены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты