Екологічні законопроєкти, ініційовані профільним парламентським комітетом, наділяють екоінспекцію необмеженими повноваженнями, які можуть бути використані для тиску на бізнес. Про це заявив народний депутат України Сергій Магера.

«Прийняття цих законопроєктів в короткостроковій перспективі дійсно може дещо покращити, стан довкілля, окремі аспекти. Але я вважаю шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств, бо законопроєкти всі три дуже посилюють такі ризики», - сказав Магера.

За його словами, в разі ухвалення цих законопроектів, екологічна інспекція отримає необмежені повноваження, які можуть бути використані для тиску на бізнес. На думку депутата, підтримувати ці законопроєкти не можна.

«Проєкти не передбачають вичерпного порядку, способу та підстав для здійснення посадовими особами, контролюючими органами заходів державного екологічного контролю. Це створює як корупційні ризики, так і можливість оскаржити будь-які дії посадових осіб контролюючих органів з формальних підстав. Законопроєкти створюють орган з необмеженими повноваженнями та не передбачають співмірних можливостей захисту зі сторони бізнесу. Це додатковий тиск, я стовідсотково рахую, що це так, на бізнес, погіршення умов його роботи, ризики необґрунтованої зупинки та закриття підприємств, можливість зловживань чиновників», - пояснив Магера.

Нагадаємо, 30 липня 2020 Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики провів круглий стіл на тему державного екологічного контролю. Так, до обговорення надаються проектів законів про державний екологічний контроль (рег. № 3091 від 19.02.2020), про державний екологічний контроль (рег. № 3091-1 від 05.03.2020), про основні принципи проведення позапланових заходів контролю в сфері охорони навколишнього природного середовища (реєстр. № 3417 від 30.04.2020).

Раніше з критикою законопроектів виступила ГС «Професійна асоціація екологів України». За словами експертів асоціації, прийняття цього законопроекту в короткостроковій перспективі дійсно може дещо поліпшити стан навколишнього середовища окремих аспектів, але шляхом повної зупинки і банкрутства підприємств. «Розуміючи спільну відповідальність за стан навколишнього середовища, ми не можемо, незважаючи на складну економічну для країни час, підтримувати відверто недосконалі законопроекти, користь від яких сумнівна, а шкода - очевидна».