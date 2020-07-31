На цену будут влиять котировки международных газовых хабов, текущий рыночный спред, а также условия оплаты

Как сообщает Главком, НАК «Нафтогаз Украины» предложил бытовым потребителям заключить контракты на поставку природного газа в течение года по формуле с привязкой к форвардным ценам на немецком хабе NCG плюс фиксированная наценка в 20,67 евро за 1000 куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда, а также условий оплаты. Предложенная формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствующей рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке», - сообщил «Нафтогаз».

На сайте дочерней компании «Нафтогаза» - «Нафтогаз Трейдинг» - обнародован проект годового договора с указанием формулы ценообразования.

Согласно этой формуле, цена для бытовых потребителей будет определяться на основании среднеарифметического значения цен на газ с поставкой в следующем месяце на немецком хабе NCG за период с 1 по 22 число месяца, который предшествуют поставке. Так, например, цена газа о октябре будет формировать на основании форвардных цен на хабе NCG за 1-22 сентября.

Плюс к цене хаба будет добавляться фиксированная до конца года премия в размере 1,95 евро за МВт-час или 20,67 евро за тыс. куб. м. Эта премия (рыночный спред) по сути включает логистические затраты на доставку газа от немецкого хаба NCG в Украину и трейдерскую маржу.

В дальнейшем цена на хабе плюс премия переводятся из евро в гривну по курсу НБУ за 1-22 число предыдущего месяца и к этой цене прибавляется 20% НДС.

Исходя из формулы, цена по этому контракту на август будет составлять 2,93 грн за 1 куб. м (с НДС).

Напомним, с января по июль 2020 г. цены на газ в Украине формировались на основании котировок на газовом хабе в Нидерландах (TTF) плюс затраты на доставку в Украину. С 2017 по 2019 гг. применялся такой же принцип, только с привязкой к немецкому хабу NCG.

Подход к определению цен на природный газ для населения по принципу импортного паритета (хаб+доставка) зафиксирован в меморандуме с Международным валютным фондом, который подписан Президентом Владимиром Зеленским.

Аналогичная формула – «Роттердам+» – действовала в 2016-2019 гг. для определения цены на уголь. Как и для природного газа, она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам - Роттердам - Антверпен в Украину. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.