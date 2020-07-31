Введение пошлин импорт дизельного топлива по предложению компании «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) приведет скачкообразному росту цен, вплоть до 36 грн/л.

Такой прогноз дал владелец сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин, передает Знай.юа.

«За этим стоит владелец Кременчугского НПЗ Игорь Коломойский. Это его инициатива для того, чтобы просто прихватить рынок. Если убрать Россию, то украинского и белорусского ресурса точно не хватает, и он становится царем, королем, императором. А мы получаем 36 за литр», - сообщил Леушкин, отметив, что группа «Приват» помимо Кременчгусого НПЗ контролирует также крупнейший портовый терминал для импорта нефтепродуктов – Одесский нефтеперевалочный комплекс.

Глава розничной сети напомнил, что при введении пошлин только на трубопроводные поставки в размере 3,75% с августа прошлого года, случился искусственный кризис, во время которого оптовые цены топлива выросли на 6 грн/л.

«В тот период времени был создан искусственный коллапс, то бишь ограниченные поставки кременчугского НПЗ, белорусского НПЗ, маленькая буря в стакане. И в тот период топливо взлетело на 6 грн за литр. В процентом соотношении получается до 20%», - отметил Леушкин.

Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая попытка «Укртатнафта» добиться введений пошлин с начала этого года.

Еще в январе 2020 г., «Укртатнафта» обращалась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия не нашла оснований для антисубсидиционного расследования и отказалась вводить пошлину.