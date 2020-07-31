Удвоенную ставку за землепользование они будут платить на протяжении трех месяцев

Ингулецкий, Центральный и Северный горно-обогатительные комбинаты группы "Метинвест", мажоритарным собственником которой является Ринат Ахметов, в июле перечислили в казну города Кривой Рог подоходный налог и плату за землю в двойном размере. Удвоенную ставку за землепользование они будут платить и в августе, и в сентябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Метинвеста", передает РБК-Украина.

"В этот сложный период более защищенными оказались те города, в которых работает крупный социально ответственный бизнес. Наши сотрудники обеспечены работой, мы продолжаем выплачивать заработную плату без сбоев и в полном объеме. Кроме того, было принято решение об увеличении выплаты налогов в городской бюджет. Мы прилагаем все усилия не только для стабилизации ситуации, но и создания условий для полноценного социально-экономического развития Кривого Рога", - сказал Шевчик.

Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул добавил, что городской власти было бы непросто бороться с пандемией без поддержки бюджетообразующих предприятий города.

"В Кривом Роге проводится масштабная работа по поддержке медицинских учреждений, обсуждаются решения для поддержки малого и среднего бизнеса в период общенационального карантина. Нам было бы непросто справиться без поддержки бюджетообразующих предприятий города. Помимо экспресс-тестов, медицинского оборудования, компания "Метинвест" помогает городу финансово. Дополнительные ежемесячные отчисления в городскую казну помогут поддержать экономику города в период пандемии. Совместная работа и грамотные управленческие решения позволят выйти из кризиса с наименьшими потерями и стабилизировать работу бизнеса и госсектора", - отметил Вилкул.

Напомним, с начала пандемии коронавируса группа "Метинвест" передала в госпитальные базы города около 20 тысяч экспресс-тестов, сверхточный ПЦР-анализатор и биобоксы для транспортировки больных с COVID-19. Также медики получили семь современных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Предприятия "Метинвеста" закупили средства индивидуальной защиты для медиков и правоохранителей города, а водополивочная техника ГОКов дезинфицирует городские улицы и места общего пользования.

"Метинвест" - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основным собственником "Метинвест" является группа СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова.