Национальное антикоррупционное бюро, следуя логике своего расследования по делу "Роттердам+", должно открыть дело в отношении НАК "Нафтогаз Украины" из-за нового подхода к ценообразованию на природный газ для населения.

Как передает Обозреватель, об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший глава Нацкомиссии, что осуществляет госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (2015-2018 гг.) Дмитрий Вовк.

"Нафтогаз" не подвел – в рамках годовых рамочных контрактов цена будет привязана к формуле, которую упрощенно можно назвать "цена Дюссельдорф + фиксированная в абсолюте маржа", – сообщил Вовк со ссылкой на копию проекта контракта "Нафтогаза".

Фиксированная маржа "Нафтогаза" составит 1,95 евро/МВт.ч. При текущих уровнях индекса NCG около 6,2 евро/МВт.ч, эта маржа составляет около 31%, по подсчетам Дмитрия Вовка.

"Языком НАБУ – "вопреки интересам государства по предварительному сговору приняли необоснованное решение о включении маржи, не подтвержденной документально, обеспечив сверхприбыльность в интересах третьих лиц, которая в свою очередь привела к тяжким последствиям - повышению тарифов на газ для населения", – сыронизировал бывший глава НКРЭКУ.

"Веду я это все к тому, что в расследовании "Роттердам+" нужно принимать решение - или крестик, или трусы", – добавил Вовк.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Отметим, правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения – т. н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

С 1 августа "Нафтогаз" предложил населению покупать природный газ по долгосрочным контрактам по цене на немецком хабе NCG+20,67 евро за 1000 куб. м (1,95 евро за МВт-час).