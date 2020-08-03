«Надра України мають шанс стати драйвером зростання національної економіки»

Як повідомляє Главком, депутати екологічного комітету парламенту схвально оцінили діяльність Державної служби геології та надр. Про це повідомляється на сайті Держгеонадр за підсумками засідання підкомітету з питань охорони і раціонального використання надр, водних ресурсів профільного комітету ВР.

Під час засідання голова Держгеонадр Роман Опімах повідомив депутатів, що з початку року служба запустила Єдине вікно надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб’єктами ринку. Також було запущено єдиний центр обрахунків початкової вартості геоінформації та спецдозволів і розроблено нову методику їх обрахунку, яка має запрацювати за принципом онлайн-калькулятора.

Окрім того, для підвищення рівня залучення інвестицій відомством було створено Інвестиційний атлас надрокористувача, який нараховує понад 150 перспективних ділянок.

«Цьогоріч загалом виставлено 47 лотів на е-аукціони. За результатами проведених торгів продано 27 спеціальних дозволів на користування надрами на понад 135 млн грн. Ці кошти надходять безпосередньо до Державного бюджету України. Зараз на погодженні в Мінприроди знаходиться 150 ділянок надр, які заплановано надати та виставити на аукціони, що дозволить до кінця року залучити близько 1 млрд грн у скарбницю», - зазначається в повідомленні.

Роман Опімах також повідомив, що наразі розробляється великий пакет реформ, що включає проєкт підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування та актуалізовану Загальнодержавну програму розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, де запропонували 1% ренти спрямовувати на розвиток геологічної галузі.

«Надра України мають шанс стати драйвером зростання національної економіки. Саме тому Держгеонадра постійно працюють над модернізацією профільного законодавства», - сказав Опімах.

Раніше Михайло Саакашвілі заявив, Рада реформ готує проєкт нового закону України про користування надрами разом із новою командою Державної служби геології та надр, який допоможе встановити прозорі правила гри і залучити інвесторі.