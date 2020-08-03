Народний депутат, Голова енергетичного Комітету ВР Андрій Герус може вступати у відносини з іноземними державами лише від свого імені, а не від імені України.

Так в Міністерстві закордонних справ прокоментували прямі переговори політика та міністра енергетики Білорусі Віктора Каранкевича з приводу експорту електроенергії, повідомляє УНН.

В МЗС уточнили, що координація заходів органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин покладена на МЗС України. Це регламентовано положеннями статті 1 Указу Президента України від 18 вересня 1996р. №841/96 "Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин".

"Народний депутат України, як представник єдиного органу законодавчої влади в Україні, відповідно до глави 2 ст.17 Закону України від 17 листопада 1992 р. №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України", має право вступати у відносини з посадовими особами і державними органами іноземних держав лише від свого імені", - наголошують в МЗС.

При цьому у відносинах з посадовими особами, державними органами і громадянами іноземних держав народний депутат має право захищати незалежність та суверенітет, інтереси України, її громадян, не завдаючи своїми вчинками шкоди Україні, її громадянам, додали в МЗС.

Нагадаємо, у своєму FB 22 липня Герус повідомив, що "у кінці червня мав телефонну розмову із міністром енергетики Республіки Білорусь Віктором Михайловичем Каранкевичем щодо якнайшвидшого початку експорту електроенергії Енергоатомом у цю країну. Білоруська сторона пішла на зустріч і вже сьогодні почалися перші поставки електроенергії у Республіку Білорусь".

Відповідні переговори підтвердила УНН і білоруська сторона.

"Міністр енергетики Республіки Білорусь Віктор Каранкевич і глава енергетичного комітету ВРУ Андрій Герус обговорили по телефону ряд робочих питань, про що в своєму пості в соціальних мережах і поінформував Андрій Герус", - повідомили УНН у Міненерго Білорусі.