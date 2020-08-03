В начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России



Введение пошлин на импорт дизельного топлива из России позволит ПАО «Укртатнафта» (Кременчугский НПЗ) повысить собственную прибыль и увеличить свою долю на топливном рынке.



Об это сообщил директор специальных программ НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, передает Главком.

«Компания в случае введения соответствующих санкций получит, естественно, от этого в дальнейшем прибыль и перераспределение рынка в свою сторону», - сообщил эксперт.



По его мнению, в случае введений пошлин рынок может столкнуться с дефицитом топлива и проистекающими из этого негативными последствиями.



Избежать этого, по словам Рябцева, можно получив от инициатора введения пошлин – компании «Укртатнафта» - гарантий бесперебойного снабжения рынка топливом в случае сокращения импорта.



«Имеется в виду без ажиотажных всех этих накруток и всяких прочих. И в том объеме, который равен возможному объему сокращения поставок. То есть, это должно быть обязательным условием введения любых пошлин, любых заграждений, любых квот, любых похожих ограничений на рынке», - отметил Рябцев.



Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ из России. Это уже вторая с начала этого года попытка «Укртатнафти» добиться введений пошлин.

21 февраля «Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргазвидобування», контролируемые группой «Приват», а также НАК «Нафтогаз України» потребовали немедленно ввести пошлину на дизельное топливо в размере 8,46% и к 2024 году повысить ее до 25,4%. Межведомственная комиссия по международной торговле при Минэкономразвития решила не возбуждать антисубсидиционное расследование по импорту в Украину дизтоплива и сжиженного газа, то есть отказалась ввести пошлину.