Існують висновки 4 експертних установ, які встановили, що ніяких збитків від дії формули нанесено не було



Слідство у справі «Роттердам+» за три з половиною роки не надало доказів завдання збитків від дії формули.



Про це в ефірі телеканалу «112 Україна» повідомив професор, доктор юридичних наук Микола Погорецький, пише Главком.

«Доказів збитків як таких немає. Без цього, мені здається, ця справа просто не має судової перспективи. Хоча, я хотів би наголосити, Артем Ситник в одному зі своїх інтерв’ю говорив, про те, що вони продовжують збирати докази, але таких доказів на сьогоднішній день ми поки не бачимо», - зазначив Микола Погорецький.



Натомість, за словами експерта, існують висновки чотирьох українських експертних установ, які навпаки встановили, що ніяких збитків від дії формули нанесено не було.



Також Погорецький наголосив, що висновки експертів не підтверджують отримання енергогенеруючими чи вуглевидобувними підприємствами надприбутків за час дії формули.



«Позиція сторони звинувачення в тому, що там є якісь надприбутки. Але якщо подивитися, докладно вивчити документи, вивчити експертні висновки, то ми побачимо, що там, в принципі, ніяких надприбутків і немає», - додав доктор юридичних наук.



За його інформацією, слідство також не встановило наявність змови при прийнятті рішення НКРЕКП щодо визначення ціни на вугілля за принципом імпортного паритету.

«Звичайно, треба цю справу закривати, тому що, на мій погляд, з тих документів, які я бачу і бачать інші юристи, справа підлягає закриттю. Вона не має ніякої перспективи», - підсумував Микола Погорецький.



Нагадаємо, формула «Роттердам+» діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії суто для промислових споживачів у період 2016–2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам – Роттердам – Антверпен для всього вугілля. Формулу було скасовано 1 липня 2019 року із запровадженням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля й електроенергії для промисловців зросла.



10 липня за сприяння Офісу президента України і за посередництва Міністерства енергетики державна компанія «Центренерго» уклала контракт на купівлю українського вугілля за ціною імпортного паритету, розрахованою за формулою «Роттердам+».



Ціна газу для населення з лютого по липень 2020 року встановлювалася за аналогічною формулою «Амстердам+». Уряд Олексія Гончарука запровадив, а уряд Дениса Шмигаль затвердив у меморандумі з МВФ цей підхід для визначення ціни газу для населення. Він передбачав включення вартості доставки газу з Нідерландів – біржа TTF. З 1 серпня ціни на газ для населення стали нерегульованим, однак принцип імпортного паритету при ціноутворенні продовжив свою дію.