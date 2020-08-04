Национальная комиссия по вопросам регулирования транспорта (НКРТ) сможет верифицировать денные «Укрзализныци» и Администрации морских портов в части тарифообразования и ее создание станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли

Об этом заявил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

«НКРТ сможет верифицировать все данные, которые дает Укрзализныця, морские порты, проверить их с точки зрения экономической логики и здравого смысла, и дать независимую экспертизу. И начать тарифообразование. В том числе и тарифообразование. Я думаю, что они будут производить экспертизу и финансовых планов Укрзализныци, Администрации морских портов, инвестиционных планов этих компаний», - сказал Каленков.

По его словам, создание НКРТ станет первым шагом в реформировании транспортной отрасли, прежде всего, «Укрзализныци».

«Еще несколько есть векторов, по которым нужно двигаться с точки зрения развития транспорта. Это реформирование «Укрзализныци» как минимум, это демонополизация тех сегментов «Укрзализныци», которые возможно. Это разделение на пассажирские и грузовые перевозки, это разделение, выделение вагонов, по крайне мере, грузовых вагонов в отдельные компании, возможно, их приватизация, это допуск частной тяги, это, возможно, даже разделение «Укрзализныци» на несколько компаний, которые бы предоставляли услуги по тяге. Даже оставаясь государственными, они будут создавать между собой какую-то конкуренцию. Вот только тогда наша вся эта система инфраструктурная, которая очень отстала, которая сдерживает развитие экономики, будет трансформироваться», - считает Каленков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю первой годовщины президентства заявил, что к вопросу реформы «Укрзализныци» вернутся через месяц после окончания карантина, отметив, что сейчас она существует только на бумаге.

В свою очередь и.о. председателя правления «Укрзализныци» Иван Юрик считает, что «Укрзализныце» необходима реформа и разделение бизнесов, поскольку нынешняя бизнес-модель компании себя изжила.