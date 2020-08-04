Днепропетровский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Министерства юстиции подтвердил обоснованность выбора индекса цен на уголь API2 и прибавление к нему логистических затрат на доставку в Украину для определения цен на уголь на украинском рынке.

Об этом в своей колонке для издания «Обозреватель» сообщила адвокат Наталья Дригваль, обнародовав копию соответствующего вывода института судебных экспертиз.

«Утверждение порядка не предполагало фактический импорт угля из портов АRА (Амстердам-Роттердам-Антверпен). Расчет цены поставки угля из США, ЮАР и Колумбии с учетом фрахта до Украины превышает цену АPI2 с доставкой по маршруту АRА-Южный. Если цену на рынке формирует импорт, то необходимо учитывать все логистические затраты», - сообщила адвокат Дригваль со ссылкой на вывод экспертизы.

Согласно выводу Днепропетровского научно-исследовательского института судебных экспертиз, почти вся европейская торговля углем осуществляется со ссылками на индекс API2.

Мониторинг показал, что наиболее принятые для украинского рынка в условиях дефицита угля являются поставки из ЮАР, США, Колумбии и Австралии.

«Перечисленные рынки отличаются внутренней спецификой: рынок ограничен по объему, большинство объемов контрактуются на годовом основании, срок доставки с этих рынок не менее 30 дней. Поэтому цены на уголь даже без учета фрахта превышают индекс API2», - говорится в выводе института судебных экспертиз.

Более того, эксперты Днепропетровского института пришли к выводу, что уголь отправляется со стран-производителей – Колумбия, США или ЮАР непосредственно в Украину по более высокими транспортными расходами, чем на более популярных маршрутах в Северо-Западную Европу (региона ARA).

Следовательно, для корректного определения цены на уголь в Украине необходимо прибавлять к индексу API2 стоимость логистических затрат.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам +».

По принципу импортного паритета с 2017 г. в Украине формируется цена на природный газ для населения. Цены определяются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину. Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаль утвердило этот подход в меморандуме с МВФ. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемым, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.