Компанія «Д.Трейдінг» купила у «Енергоатома» 500 МВт струму за вищою ціною, ніж пропонували трейдери, близькі до голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса.

Про це написав гендиректор компанії «Д.Трейдінг» Віталій Бутенко, реагуючи на пост Андрія Геруса, який звинуватив компанію в тому, що вона купила на ринку значний обсяг електроенергії.



«Д.Трейдінг» взяв участь у відкритому аукціоні, який провів «Енергоатом» 27 липня. У конкурентній боротьбі ми купили 500 МВт. Іншими словами, «Д.Трейдінг» заплатив вищу ціну, ніж інші учасники аукціону. Тому ми перемогли. Для розуміння, «Д.Трейдінг» поставляє е/е на велику кількість промислових клієнтів. Обсяги споживання клієнтів в комерційному портфелі «Д.Трейдінга» перевищують максимальний відпустку ТЕС ДТЕК. Тому щомісяця ми змушені купувати у зовнішніх джерел додаткові обсяги е/е», - пояснив Бутенко.



На його думку, обурення з боку Андрія Геруса викликане тим, що в аукціоні переміг «Д.Трейдінг», а не близькі до нього трейдери, які займаються спекуляціями на ринку та «торгують повітрям», тобто продавали електроенергію, якої у них не було, а потім купували її за заниженою ціною переважно у державного «Енергоатому».

«Чому Андрій Герус побачив в цьому аукціоні «зраду» не зрозуміло багатьом, але не мені. Це очевидно просто досада, що переможцем аукціону з продажу е/е АЕС не стала інша, окремо взята трейдінговая компанія, яка хотіла купити е/е АЕС дешевше за нас. Але так не вийшло. Перемогла компанія, яка запропонувала вищу ціну. Не треба на це ображатися. Саме так мав би працювати чесний і прозорий ринок», - написав Бутенко.



Він також нагадав, що схема спекулятивного заробітку на ринку електроенергії стала можливою через затверджені Регулятором (НКРЕКУ) зміни до правил роботи на новому ринку, які лобіював Андрій Герус. І саме він пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії, який заходив в Україну по демпінговим цінам та знищував вітчизняних виробників струму.



«Результат маніпуляцій на ринку близьких А.Г. трейдерів і імпорту з РФ на табло. Досить подивитися в фінпоказники «Енергоатому», «Центренерго» та «Гарантованого покупця». Локомотиви державної енергетики сьогодні збиткові, а багатомільярдні борги підприємства без надії на просвітлення», - написав Бутенко.



Раніше повідомлялось, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі та відкриття імпорту струму з Росії.



Нагадаємо, імпорт електроенергії з Росії було відновлено з 1 жовтня 2019 року завдяки «поправці Геруса». Це призвело до проблем у вітчизняній енергетичній і вугільній галузях, зокрема обмеження потужностей українських енергопідприємств, внаслідок чого енергокомпанії і шахти зазнали збитків. Низка політиків розцінюють дії Геруса щодо відновлення імпорту електроенергії з РФ як злочин проти держави Україна.