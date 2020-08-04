Працівники «Укрзалізниці» дали свою оцінку нефаховості, неефективності і жадібності керівництва «УЗ» та Міністерства транспорту

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко, коментуючи акцію протесту, розпочату працівниками «УЗ» під стінами Міністерства транспорту та інфраструктури України.

4 серпня до будинку Мінтрансу прийшли кілька сотень працівників АТ «Укрзалізниця» з вимогами підвищити зарплати робітникам, інженерно-технічному персоналу та звільнити правління та наглядову раду компанії.

«Невирішення проблем компанії загрожує потужним соціальним вибухом з непередбачуваними політичними наслідками. І це буде на совісті правління, наглядової ради «УЗ», керівництва мінтрансу – усіх тих, хто виписує собі зарплати та премії по кількасот тисяч гривень на місяць, думаючи, що фаховим залізничникам вистачить і 12 тисяч на місяць», – вважає Олександр Скічко.

В разі невиконання вимог, протестувальники обіцяють влаштувати постійне пікетування Міністерства транспорту та інфраструктури.

У липні Комітет з питань транспорту та інфраструктури Верховної ради оголосив недовіру правлінню «Укрзалізниці» та порушив питання про збір підписів за відставку міністра транспорту Владислава Криклія.