Государственный научно-исследовательский экспертно- криминалистический центр Министерства внутренних дел подтвердил, что в период действия формулы «Роттердам+» украинский рынок угля был зависим от импорта и импортная альтернатива была оправданной для определения его цены.

Об этом в своей колонке для издания «Обозреватель» сообщила адвокат Наталья Дригваль, обнародовав копию соответствующего вывода института судебных экспертиз.

«Импортная альтернатива для установления цен на уголь является оправданной в качестве методики, дающей ценовые ориентиры участникам рынка и уменьшающей субъективный фактор. Данное утверждение подтверждается рядом экспертиз и исследований, в частности Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и глобальной ассоциации Euracoal», - сообщила адвокат.

Согласно выводу экспертно- криминалистического центра МВД, принцип импортной альтернативы не используется только в том случае, если на рынке есть профицит товара и уровень себестоимости «замыкающего» производителя, поставляющего продукцию на внутренний рынок, находится ниже импортной альтернативы.

«По итогу исследования установлено, что спрос не удовлетворялся внутренним производством в период действия формулы («Роттердам+» - прим.)», - говорится в копии вывода экспертно- криминалистического центра МВД.

Также себестоимость большинства шахт Украины находится выше импортного паритета в связи со сложными горно-геологическими условиями и хроническим недоинвестированием.

Напомним, формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

10 июля 2020 г. при содействии Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания «Центрэнерго» заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле «Роттердам +».

По принципу импортного паритета с 2017 г. в Украине формируется цена на природный газ для населения. Цены определяются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаль утвердило этот подход в меморандуме с МВФ. Он предусматривал включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF. С 1 августа цены на газ для населения стали нерегулируемым, однако принцип импортного паритета при ценообразовании продолжил свое действие.