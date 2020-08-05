Державна служба геології та надр працює над підвищенням інвестиційної привабливості галузі надрокористування

Про це повідомив голова Державної служби геології та надр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, Дерржгеонадра працюють над підготовкою змін до Кодексу про надра з метою покращення інвестиційного клімату в країні. Проект змін буде підготовлений впродовж двох найближчих місяців.

«Метою оновлення Закону є покращення інвестиційного клімату, зокрема підвищення привабливості галузі надрокористування, а також передбачуваність для гравців ринку», - зазначив Опімах.

На його думку, зміни до Кодексу про надра мають забезпечити зниження корупційних ризиків в галузі та наближення законодавчих норм до кращих світових практик.

Зокрема, вони мають передбачати лібералізацію обігу спецдозволів, спрощення доступу до геологічної інформації, визначення вичерпного переліку підстав для призупинення та анулювання спецдозволів, переліку стратегічних та критичних корисних копалин, перехід до оцінки запасів і ресурсів за міжнародними стандартами, полегшення доступу до місцевих корисних копалин.

«Було визначено план роботи: протягом місяця будуть виставлені пріоритети нового документу з урахуванням попередніх напрацювань і сформовано робочі групи з його написання. Через місяць заплановане повторне обговорення цілісного документу, а за два місяці буде представлено узгоджену позицію Європейській комісії», - повідомив Опімах.

Нагадаємо, депутати екологічного комітету парламенту схвально оцінили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема, щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб’єктами ринку.

Раніше зміни до законодавства про надрокористування підтримав голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі. За його словами, ці зміни готуються керівництвом Держгеонадр разом з експертами Ради реформ.