В энергетическом секторе сегодня назрело множество проблем, которые необходимо решить - махинации с торговлей электрической энергии, восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии, модернизация электросетей. Об этом рассказал основатель и совладелец энергетического холдинга «Гидроэнергоинвест-Акванова» Игорь Тынный.

По его словам, одной из проблем, требующих решения, является и изношенность украинских электросетей.

«В нашей стране изношено всё, что нам досталось от Советского Союза. Степень износа разная. Разумеется, время от времени происходит авария, как например вот произошла в Киеве, какой-то 110-й трансформатор полетел и пол Киева сидело без света в понедельник», - отметил Игорь Тынный.

Он также сообщил, что вопрос RAB-тарифов, как способа модернизации изношенных сетей, представители сектора ВИЭ поддерживают. «Вопрос – мы поддерживаем или не поддерживаем введение RAB тарифа. Да, с одной стороны поддерживаем. С другой стороны - не может быть такого, что одному подсектору все льготы и всё хорошо, а второй – системно уничтожают», - отметил эксперт.

Игорь Тынный считает, что помимо решения проблемы изношенности электросетей через внедрение RAB-тарифа, необходимо так же навести порядок на рынке электроэнергии.

«Мы поддерживаем введение RAB тарифа после наведения порядка на рынке, чтобы не было рыночных махинаций с торговлей электрической энергии, и после восстановления стабильности платежей за генерацию электрической энергии (решение проблемы задолженности ГП «Гарантированный покупатель» перед станциями ВИЭ, - ред.)», - отмечает Игорь Тынный.

Как ранее сообщалось, директор аналитических программ Центра экономического восстановления Дмитрий Ливч считает, что критически важным для инвесторов является подключение к электросетям, которое может удешевить переход на стимулирующий (RAB) тариф.

Напомним, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн отметил, что для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу — ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Развитие инфраструктуры сетей и создание привлекательных условий для инвесторов позволит избежать энергетического принуждения Кремля.