АО «Укрзализныця» допускает, что в случае введения пошлин на импорт дизельного топлива, компания может столкнуться с дефицитом топлива для обеспечения непрерывной работы железной дороги

Об этом сообщил начальник департамента закупок железнодорожного монополиста Сергей Довгаленко.

«Меня больше беспокоит не изменение стоимости, а именно физическое наличие ресурса. Я вам могу сказать просто опыт предыдущего года (введение спецпошлин 3,75% на ДТ с августа 2019 г. – прим.), такая проблема существовала и очень серьезно. Нам удалось из нее выйти просто за счет того, что у нас хорошие партнерские отношения с нашими поставщиками, и они нам буквально по чайной ложке, но все-таки давали, чтобы мы не останавливались», - сообщил он.

Проблема со стабильностью поставок, по словам Довгаленко, может возникнуть из-за того, что после введения пошлин на внутреннем рынке образуется перекос и цены внутри страны станут существенно выше мировых.

«Наша формула коррелируется по мировому рынку, а украинский рынок в таких случаях, когда вводятся какие-то акцизы или какие-то определенные локальные изменения происходят, украинские рынок уходит в противоположную тенденцию от мирового. И поэтому получается, что у нас цены, наоборот, слишком низкие, и трейдерам просто невыгодно ресурс отдавать, потому что им значительно выгоднее отдавать его в розницу», - пояснил Довлагенко.

Он добавил, что ранее «Укрзализныця» уже доносила до правительства свою обеспокоенность возможными ограничениями на рынке дизтоплива.

Напомним, в начале июля «Укртатнафта» обратилась в Минэнерго с просьбой ввести пошлины на импорт ДТ. Это уже вторая попытка «Укртатнафта» добиться введений пошлин с начала этого года.

Еще в январе 2020 г., «Укртатнафта» обращалась к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту якобы антиконкурентных действий при поставках в Украину российского дизельного топлива и сжиженного газа, и требовали введения на них пошлин в размере 8,46%. Однако Межведомственная комиссия не нашла оснований для антисубсидиционного расследования и отказалась вводить пошлину.