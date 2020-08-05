Трейдинговая компания энергохолдинга ДТЭК "Д.Трейдинг" вынуждена покупать электроэнергию других производителей, в частности НАЭК "Энергоатом", для обеспечения своих потребностей из-за ограничений ТЭС, входящих в холдинг, передает Энергореформа.

"ТЭС ДТЭК не могут обеспечить потребности "Д.Трейдинга" в ресурсе из-за ограничений прогнозного баланса и системных разгрузок со стороны оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго", – сказал гендиректор компании Виталий Бутенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 5 августа.

По словам Бутенко, в частности, объем производства ТЭС ДТЭК в ОЭС Украины в августе согласно прогнозного баланса электроэнергии составляет 1,9 млрд кВт-ч, объем поставки "Д.Трейдинг" – 2,5 млрд кВт-ч, разница между объемом производства и объемом поставки составляет 0,6 млрд кВт-ч.

В результате компания вынуждена докупать электроэнергию, произведенную, в частности, АЭС, на аукционах по двусторонним договорам, отметил Бутенко.

Глава "Д.Трейдинг" указал, что на торгах "Энергоатома" 24 июля он предложил самую высокую цену, перебив предложения других трейдеров, уточнив, что эта цена покупки больше, чем на 200 грн/МВт-ч превышала цену ресурса, проданного "Энергоатомом" НАК "Нафтогаз" для экспорта.

При этом Бутенко подчеркнул, что возглавляемая им компания неоднократно настаивала на необходимости предложения большего объема атомной электроэнергии на конкурентный рынок, заявив о готовности и в дальнейшем принимать участие в торгах "Энергоатома".

По словам одного из трейдеров электроэнергетического рынка, ресурс на торгах 24 июля "Д.Трейдинг" приобрел в борьбе с компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Как сообщала Энергореформа, обособленное подразделение "Энергоатом-Трейдинг" на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, проводившимся на Украинской энергетической бирже (УЭБ) 24 июля, продало частями 1 564,1 тыс. МВт-ч по средневзвешенной цене 1168,32 грн/Мвт-ч и 1143 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч.

Победителями этого аукциона стали 6 участников: ООО "Д.ТРЕЙДИНГ", ООО "Ле Трейдинг Украина", ООО "УКР ГАЗ РЕСУРС", ООО "ТЭК", ООО "ГАЗ-ОЙЛ ГРУПП", ООО "МАРТИН ТРЕЙД".

На аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, проводившемся на УЭБ 30 июля "Энергоатом-Трейдинг" продал 34,8 тыс. МВт-ч ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" (ГПК "Нафтогаз") для ее последующего экспорта.

Согласно сообщению УЭБ, цена продажи ресурса составила 948 грн/МВт-ч при стартовой в 1500 грн/МВт-ч.