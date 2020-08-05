«Центрэнерго» должно быть привлекательным для инвестора, перед его приватизацией необходимо сделать предприятие прибыльным и передать ему эффективные госшахты

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью "Интерфакс-Украина".

«Мы предлагаем передать часть шахт "Центрэнерго" и выстроить вертикально интегрированную структуру. Те шахты, которые не перспективные, закрыть», - сказал Корчинский.

По его словам, на перспективных шахтах также необходимо доукомплектовать оборудование, и добиться снижения себестоимости добычи угля до приемлемого уровня.

«Необходимо принять волевое решение, сказать: хватит вкладывать в никуда, надо инвестировать в перспективные шахты», – подчеркнул Корчинский.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс конференции по случаю годовщины президентства пообещал приватизировать убыточную госкомпанию «Центрэнерго», которая имеет долги перед шахтерами из-за схем, организованных людьми и структурами, близкими к олигарху Игорю Коломойскому.

Ранее Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагал выставлять ПАО "Центрэнерго" на приватизацию в связке с государственными шахтами.

"Я считаю, что приватизировать нужно, но вместе с определенной сырьевой базой. Взять перспективные государственные шахты, у которых есть запас угля, и которые могут работать, объединить их с "Центрэнерго" и продать", - сказал он в октябре 2019 г. в интервью "Интерфакс-Украина".