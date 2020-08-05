Государственная служба статистики обнародовала рейтинг выбросов промышленных предприятий в 2019 г, согласно которому теплоэлектростанции Украины выбросили 831 тыс. тонн загрязняющих веществ в атмосферу, что на 31 тыс. тонн (4%) выше объемов 2018 г.

Об этом сообщает Знай.юа.

На 15% больше выбросов сгенерировали ТЭС государственного Центреэнерго (с 164 до 191 тыс. тонн). Также на 16 тыс. тонн увеличила выбросы в атмосферу Славянская ТЭС Донбассэнерго Максима Ефимова.

В тоже время, ТЭС ДТЭК Рината Ахметова сократили объемы выбросов на 9 % в сравнении с объёмами в 2018 г., а государственная Калушская ТЭЦ сократила выбросы на 26%.

В 2019 г. ДТЭК сообщал о запуске нового электрофильтра на Приднепровской ТЭС, а также о 1,8 млрд гривен инвестиций в ремонты оборудования. В том же году Центрэнерго запустил первую в Украине сероочистку на Трипольской ТЭС, которую начал строить в 2013 и инвестировал в нее 193 млн грн.