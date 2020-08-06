АО «Укрзализныця» определило компании «Анвитрейд» и «Торум» победителями в тендере на поставку 6000 тонн дизельного с фиксированной премией $27/т к котировкам топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) и портов Средиземноморья (FOB Med Italy)

Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на итоги торгов в системе ProZorro.

«Анвитрейд» предложила ресурс по расчетной цене 19 761 грн/т, «Торум» — по 19 767 грн/т.

Издание отмечает, что это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. Они на 5% ниже, чем средняя крупнооптовая цена ДТ в день проведения торгов, по данным «Консалтинговой группы А-95» (20 800 грн/т).

По расчетам издания, так называемая фиксированная «грязная» маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ за 10 дней по получения разнарядки, составит у «Анвитрейд» 751,2 грн/т ($27/т) у «Торум» — 756,1 грн/т ($27/т).

Эта «грязная» маржа помимо чистого заработка компаний включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

Ранее сообщалось, что в конце июля «Укрзализныця» приобрела 6000 тонн дизтоплива с наценкой $26-28 за тонну к котировкам в Роттердаме.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских биржевых площадках используется в Украину для расчета стоимости газа для населения. С февраля по июль 2020 года это была т. н. формула «Амстердам плюс» - цена на хабе ТТF в Нидерландах плюс доставка в Украину.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО, НАК «Нафтогаз Украины» предложил населению газ по цене хаб в Германии (NCG) плюс 1,95 евро/МВт.час, что соответствует стоимости доставки газа в Украину.

Также в 2016-2019 гг. действовала формула «Роттердам+» для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.