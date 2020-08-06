Держгеонадра готує кілька золоторудних ділянок для виставлення їх на електронний аукціон

Про це написав голова Державної служби геології та надр Роман Опімах на своїй сторінці в Facebook.



За словами голови Держгеонадра, золоторудний потенціал України становить близько 3 тисяч тонн. Зокрема, в Карпатах запаси золота сягають 55 тонн, загальні прогнозні ресурси Донбасу – 400 тонн, а прогнозні ресурси Українського щита - 2 400 тонн. Проте видобуток золота в Україні практично не здійснюється, зокрема, через необхідність значного обсягу інвестицій в залізорудні об’єкти.



«Однією з причин відсутності розробки українських родовищ золота є недовивченість надр. Іншою перепоною є складність запуску технологічного процесу та початку видобування золота. На українських золоторудних об’єктах із запасами золота 30–40 тонн (Майське, Балка Широка) необхідний обсяг інвестицій перевищує 3,5 млрд грн.», - розповів Опімах.



На його думку, зважаючи на зростання цін на золото на світовому ринку, видобуток цього металу в Україні сьогодні може зацікавити інвесторів.



«Ми постійно працюємо над збільшенням інвестиційних пропозицій. Зокрема, готуємо 3 родовища з покладами руд золота для винесення в Інвестиційний атлас надрокористувача. Також нещодавно в Службу надійшла заява щодо виставлення однієї ділянки на е-аукціон. Зараз вона знаходиться на погодженні в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів», - повідомив Опімах.



Раніше голова Державної служби геології та надр заявив, що Україна здатна задовольнити 100% потребу у паливі для АЕС за рахунок власного урану.

Нагадаємо, депутати екологічного комітету парламенту схвально оцінили діяльність Державної служби геології та надр у першому півріччі поточного року. Зокрема, щодо запуску службою Єдиного вікна надрокористувача, що дозволило вдвічі скоротити кількість повернень документів заявникам та налагодити ефективний діалог із суб’єктами ринку.

Керівництво Держгеонадра нещодавно презентувало зміни до законодавства в сфері надрокористування. Роботу в цьому напряму підтримав також голова виконавчого комітету Ради реформ України Міхеіл Саакашвілі.