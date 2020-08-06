Щоб уникнути колапсу перевезень залізницею, необхідно якнайшвидше реформувати «Укрзалізницю».

Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу «Україна 24».



«Реформа «Укрзалізниці» перезріла. І тут зараз ключове питання – призначення якісного менеджменту. Бо якщо не буде сформовано команди, яка не знає як реформувати і що робити далі, то нічого не вдасться зробити. Ми ж бачимо, що кадрове питання на «Укрзалізниці» вже не вирішується більше року. Тобто три тимчасові керівники протягом цього останнього року», - розповів Омелян.



За його словами, якщо нині не реформувати УЗ, та не розділити на окремі бізнеси пасажирські та вантажні перевезення, ми матимемо колапс на залізниці.



«Залізниця йде до колапсу – і вантажних, і пасажирських перевезень. Для того, щоб ми її розділили – це правильний хід, бо зараз фактично вантажні перевезення спонсорують чи дотують пасажирські перевезення», - сказав Омелян.



Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що «Укрзалізниця» стане привабливою для інвестора тільки після поділу на окремі бізнеси збиткових пасажирських перевезень і прибуткових вантажних.



У свою чергу керуючий партнер адвокатської компанії Arzinger Тимур Бондарєв вважає, що реформа «Укрзалізниці» давно назріла і ключове завдання при її проведенні - подолати корупцію в галузі.