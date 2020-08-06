Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с помощью заказных публикаций пытается переложить ответственность за безрезультатное расследование дела «Роттердам+» на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Об этом пишет политолог Кирилл Сазонов в своей колонке «Сытник нашел крайнего – Холодницкий» на сайте издания «Цензор.Нет».

«У прокуратуры осталось 2 дня для передачи дела по Роттердам+ в суд» - под таким заголовком запустило собственную новость «Зеркало недели». И именно под таким же заголовком ее перепечатал целый пул сайтов. Но важно не то, насколько новость заказная, а то какую смысловую нагрузку она несет. Месседж простой до неприличия – в случае провала дела «Роттердам+» виновными назначаются прокуроры САП. Мол, НАБУ свою работу сделало, а вы как хотите», - пишет Сазонов.

Он отмечает, что ранее «Зеркало Недели» было каналом коммуникации политических этих, а последние года стала «сливной площадкой», обслуживающей̆ интересы НАБУ.

Аналогичная ситуация, по информации политолога, произошла ровно год назад. Тогда «Зеркало Недели» за неделю до выдачи подозрений по делу «Роттердам+» обнародовало сомнительную статью с «чудовищно несуразной ерундой», посвященную этому расследованию.

«Прошел год и вот сегодня 6 августа «Зеркало недели» выходит с очень похожим текстом. Но есть нюанс – кроме повторения прошлогоднего мракобесия добавился новый очень важный акцент. «Мяч на поле прокуроров, а времени очень мало», - шлет сигнал в политикум публикация. Как видим, дата выхода публикации выбрана не случайно, а по причине. Очень важной для НАБУ», - подчернул Сазонов.

Анализируя эту статью на сайте «Зеркало Недели», подписанную именем Юлии Самаевой, Сазонов отметил, что автор сама того не желая признала безрезультатность многолетнего расследования НАБУ и то, что прокурорам САП не с чем идти в суд.

«В такой критической для НАБУ ситуации, Артем Сытник делает единственно возможный ход – публично перебрасывает ответственность на ведомство Холодницкого. Здесь вопрос политического характера – общество ждет результатов многолетнего расследования. И кое-кому очень не хочется остаться крайним, если вдруг окажется что все эти несколько лет громких заявлений были искусственно раздутым бессодержательным пузырем», - подытожил Кирилл Сазонов.

Напомним, 8 августа 2020 г. истекает срок проведения расследования по делу «Роттердам+», которое длится 3,5 года, с марта 2017 г.

По информации адвокатов защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить выводов экспертиз, подтверждающих нанесение убытков формулой «Роттердам+». Информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 г. подтвердил глава САП Назар Холодницкий.

Ранее бывший замгенпрокурора (2015-2016 гг.) Давид Саквалеридзе также заявил, что в деле «Роттердам+» нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула «Роттердам +» действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула было отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.