«Укрзализныця» злоупотребляет своим монопольным положением, регулярно поднимая тарифы на перевозки и навязывая свои условия грузоотправителям, Антимонопольный комитет должен это пресечь.

Об этом говорится в материале РБК-Украина «Ревизор для монополий: какие задачи стоят перед новой главой АМКУ».

Издание отмечает, что, будучи естественным монополистом, "УЗ" постоянно повышает тарифы на грузовые перевозки, причем безосновательно.

«К примеру, в 2019 году тариф на грузовые перевозки повысили на 14,2% потому, что в 2018 году цены производителей выросли на 14,2%. Если руководствоваться этой логикой, то в 2020 году тарифы на грузовые ж/д перевозки должны быть снижены. Ведь цены производителей в 2019 году снизились на 7,4%. Но "УЗ" тарифы не снижает, по сути, пользуясь монопольным положением. И даже, наоборот, пытается их поднять за счет так называемого "выравнивания классов перевозчиков", - сообщает РБК-Украина.

Кроме того, «УЗ» с 1 июля принудительно ввела новый договор на организацию перевозок, против которого выступали грузоотправители, указывая на дискриминационность его положений. А Антимонопольный комитет рекомендовал "УЗ" воздержаться от внедрения нового договора до внесения всех замечаний грузоотправителей, но в компании эти рекомендации проигнорировали.

«По мнению комитета, некоторые условия договора содержат признаки злоупотребления монопольным положением и не учитывают интересы других игроков рынка грузовых перевозок», - отмечается в материале.

Напомним, ранее компания «Укрметаллургпром» заявила о давлении «Укрзализныци» на грузоотправителей с целью заставить их согласиться на заключение с 1 июля нового дискриминационного договора с УЗ об организации грузоперевозок. В компании напомнили, что в «Укрзализныце» формально отнеслись к рекомендациям Антимонопольного комитета по доработке новой редакции договора с учетом замечаний участников рынка и большинство спорных вопросов, на которые указывали перевозчики, остались без изменений.