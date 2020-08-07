Після приходу до влади слуг Коломойського на кшталь Андрія Геруса були пограбовані державні компанії Укрнафта, Енергоатом, Центренерго, Запоріжжяобленерго

Про це написав на своїй сторінці в Facebook інвестор в українську відновлювану Ігор Тинний.

«Що маємо зараз? Курс 27 - це в тому числі через вкрадені кошти платників податків через кризу з Приватбанком. Пограбовані державні Укрнафта, Енергоатом, Центренерго, Запоріжжяобленерго та ін. Цинічні слуги Коломойського накшталт Геруса на високих державних посадах. Копійчані сплати податків з надприбуткових колись бізнесів», написав він додав, що просто раніше «Коломойські» дотягувалися лише до частини активів. А тепер - до половини країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пролобійована у вересні Андрієм Герусом поправка до закону дозволила почати імпорт електроенергії з Росії. Вона була внесена з порушенням регламентних норм. Імпорт, на думку експертів, а також Міненерго призвів до кризи галузі та накопиченню багатомільярдних збитків держкомпаніями.

Через кризу імпорт був обмежений, але 2 липня 2020 р. Андрій Герус виніс на голосування парламентського комітету з енергетики законопроєкт №3657-1, яким планується внести правки в закон і відновити імпорт з країн СНД, зокрема Росії.

Раніше Вищий антикорупційний суд зобов'язав НАБУ порушити справу за заявою Олега Ляшка про вчинення Герусом дій, які завдали значної шкоди держбюджету і вітчизняним енергокомпаніям.

У червні 2020 року вже Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження щодо зловживань на ринку електроенергії, корупційних схем в енергогалузі й відкриття імпорту струму з Росії.