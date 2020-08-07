Украинское экспертное сообщество надеется на мудрое решение Президента Зеленского относительно поддержки инвестиционного партнерства китайской Skyrizon и украинской DCH Group в совместном развитии запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич», передает 112.ua.

Аналитики считают, что глава государства должен содействовать удовлетворению поданной в АМКУ заявки Skyrizon и DCH Group на приобретение активов «Мотор Сичи» и принять все меры по защите экономических интересов Украины. По мнению директора Института мировой политики Евгения Магды, речь идет не только о сохранении и новом беспрецедентном витке развития уникального предприятия, но и о создании прочной «площадки интересов» китайских инвесторов в Украине.

«С COVID-миром, когда ценность национальных «якорей» высокотехнологичной индустрии значительно возрастает, борьба за «Мотор Сич» приобретает существенное значение. В очевидном ракурсе - не только сохранение и развитие высокотехнологичного предприятия, но и сотрудничество по производству вертолетов с представителями Китая. Драматическая судьба «Мотор Сичи», которая была яблоком раздора в отношениях США и Китая, является испытанием для Украины на защиту национальных интересов», - говорит Магда.

По мнению аналитика, в мире считаются только с теми странами, которые могут четко отстаивать национальные интересы. И в данном случае, Украина должна брать пример с Израиля.

Данную точку зрения разделяет и заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов. По его мнению, Владимир Зеленский сегодня стоит перед недвусмысленным выбором – либо придать мощный импульс развитию отечественной экономики, либо рассориться с международным инвестором №1 и погубить очередной стратегический промышленный объект.

«Президент Зеленский получил уникальный шанс, очень тонко и дипломатично, «между каплями», выйти из противостояния Америки и Китая по поводу влияния на «Мотор Сич» и запустить производство авиадвигателей в интересах, прежде всего, Украины! Если Зеленский принимает инвестиционную конфигурацию Skyrizon + DCH Group – Украина получает колоссальные инвестиции, новые технологии и многомиллиардные гарантированные заказы на много лет вперед. США, при этом, думаю, успокоятся, так как в лице Ярославского, имидж которого в Америке достаточно высок, получат гарантии того, что технологии моторостроения не будут выведены в Китай. Если Зеленский отказывается от преподнесенного самой судьбой шанса – Китай, как наш стратегический торговый партнер, разочаровывается в дальнейшем сотрудничестве, облагает Украину непомерными финансовыми санкциями по возврату уже вложенных в «Мотор Сич» многомиллионных валютных инвестиций. Судьба «Мотор Сичи» - руины. Перспектива экономики страны – потеря высокоточных, востребованных во всем мире технологий, колоссальных инвестиций в украинскую промышленность, и так далее. Думаю, что Зеленский понимает это и намерен все же принять разумное решение. По крайней мере, его срочное поручение Кабмину изучить и убрать все факторы, которые блокируют работу и развитие стратегических предприятий, внушает оптимизм», - утверждает Молчанов.

Аналитики констатируют, что Украина не может быть суверенным, сильным государством исключительно за счет аграрной отрасли. И мудрое решение Президента станет хорошим подспорьем в преддверие выборов, для оправдания возложенных на него надежд избирателей юго-восточной части страны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 6 августа 2020 года, китайская Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd на Шанхайской фондовой бирже проинформировала в официальном сообщении, что дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского и ее аффилированные компании подали новое совместное заявление в Антимонопольный комитет Украины о покупке акций запорожского моторостроительного завода «Мотор Сич».

В этот же день, Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю безотлагательно принять совместно с аппаратом СНБО и СБУ исчерпывающие меры по защите экономических интересов государства. В частности – выявить и устранить факторы, блокирующие работу стратегических предприятий. В свою очередь, премьер ответил, что окончательную точку в судьбе «Мотор Сичи» должен поставить суд. «Государство не может вмешиваться в продажу пакетов акций одним инвесторам, другим, покупку этих акций кем угодно. И здесь на самом деле вопрос в плоскости третейских, судебных споров. Когда решение должны принимать не политики, а беспристрастные институции, которые предназначены для этого во всем мире», - сказал глава правительства в интервью Радио «Свобода».