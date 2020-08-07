Спеціальна антикоррупційна прокуратура визнала, що вона не має доказів для передачі справи Роттердам+ до суду.

Про це заявила адвокат сторони захисту Ірина Одинець.

«На нашу думку, немає жодних перспектив. Якщо за 3,5 року ні слідство, ні прокуратура не змогла зібрати факти, не змогла зібрати докази вини, доказів у справі фактично немає, то вони просто затягують цю справу для того, щоб не визнавати свою вину. Тим більше, варто зауважити, що НАБУ та САП у нас мають неймовірну підтримку на всіх рівнях, мають в себе буквально багаж з маси намальованих ними документів, прихованих експертиз, як це вже визнавалося прокурором. І прокурор розуміє на сьогоднішній день, що фактично в суд немає з чим іти. І вина осіб не буде доведена в будь-якому випадку в суді», – прокоментувала одинець.

Вона також відзначила, що призупинення справ означає, що в цей час не можуть слідством проводитись жодні дії.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що 3 серпня САП зупинила розслідування через відсутність у справі доказів, а саме експертизи про нанесення збитків.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 р. минає термін проведення розслідування, яке триває 3,5 року, з березня 2017 р. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 р НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що в справі «Роттердам +» немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Нагадаємо, формула «Роттердам +» діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула було скасовано з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 р і до теперішнього часу діє при визначенні вартості природного газу для населення. Ціни встановлюються на підставі вартості газу в європейських хабах плюс витрати на його доставку в Україну. Цей принцип - так звана формула «Амстердам +» - в червні 2020 був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.