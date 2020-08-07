Зарегистрированные в Раде законопроекты, которые изменяют процедуру экологического контроля предприятий, имеют цель коррупционного давления на предприятия вместо решения экологических проблем в Украине.

Об этом в своем блоге на Цензор.нет написал политолог Кирилл Сазонов.

В Раде зарегистрирован законопроект «О государственном экологическом контроле». Изучив его, пришел к выводу – документ «заточен» на то, чтобы удобнее было «кошмарить» предприятия-загрязнители, а не на решение проблем с экологией и здоровьем людей.

По его словам, в законопроекте прописаны одинаковые штрафы за сверхнормативное использование природных ресурсов, которые будут применяться как для малых, так и больших предприятий.

«Т.е., если выживший вопреки отсутствию господдержки в каратино-кризис представитель МСБ использует в своем шиномонтаже 3 сверхнормативных кубометра воды, его оштрафуют так же, как и какой-нибудь ферросплавный завод, который переберет 3 тыс. кубометров. И если вы думаете, что в случае с шиномонтажем дело дойдет до штрафа, то ошибаетесь – госэкоконтролер получит взятку, для чего и появилась в законе эта нелепая норма», - считает Сазонов.

Также он добавил, что законопроект дает право экоконтролю при внеплановых проверках вламываться на предприятия без согласования с другими органами власти.

«Нововведение также дает право останавливать предприятие на три дня на время экопроверки. Представляете, сколько десятков (если не сотен) миллионов потеряет, скажем, химический завод, если по требованию госэкоконтролеров его остановят на три дня для проверки? И сколько денег потеряют предприятия, которые из-за остановки химзавода не получат вовремя необходимые им селитру или аммофос?», - возмутился политолог.

Он отметил, что это лучший повод для шантажа и вымогательства, поскольку собственник крупного предприятия предпочтет передать пухлый конверт с деньгами экоконтролеру, чем остановить производство на три дня.

«Похоже, совсем не улучшение экологии было истинной целью разработчиков законопроекта «О государственном экологическом контроле», - резюмировал Сазонов.

Напомним, ранее Европейская бизнес ассоциация призывала Верховную раду реформировать механизм сбора и использования экологического налога. В связи с этим бизнес-сообщество предлагает разрешить предприятиям использовать до 70% средств эконалога на инвестиции в природоохранные мероприятия.

По их мнению, такой шаг позволит повысить эффективность использования средств в части влияния на экологическую обстановку, так как промышленные предприятия понимают, за счет реализации каких мероприятий можно снизить нагрузку на окружающую среду.

Сейчас эконалог распределяется между бюджетами разных уровней в следующих пропорциях: местные бюджеты - 55%; госбюджет - 45%.

По оценке эксперта, главы Центра экологии и развития новых технологий Владислава Антипова, средства от эконалога, которые уплачивают промышленные предприятия, не используются по назначению и направляются на погашение дефицита бюджета по социальных выплатах.